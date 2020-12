Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 13-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

WeselWesel (ots)

Am Mittwoch, 16.12.2020 gegen 16:00 Uhr befuhr ein 13-jähriger Junge aus Wesel mit seinem Fahrrad den linken Radweg der Schermbecker Landstraße aus Fahrtrichtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Halterner Straße. In Höhe der Zufahrt zum Parkplatz des dortigen ALDI-Marktes hielt er zunächst an, um einbiegende Pkw durchfahren zu lassen. Als er seine Fahrt fortsetzte kam, es zur Kollision mit dem Pkw einer bisher unbekannten Fahrzeugführerin, die mit ihrem Pkw vom Parkplatz auf die Schermbecker Landstraße einbog. Der 13-Jährige kam nach dem Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich leicht. Die bisher unbekannte Pkw-Fahrerin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei der Unfallverursacherin soll es sich um eine weibliche Person im Alter von 20-30 Jahren handeln, welche ihr blondes Haar zum Zopf gebunden hatte und einen hellblauen Kleinwagen nutzte. Der Unfallhergang wurde von einer bisher unbekannten Zeugin beobachtet, die sich nach dem Unfall um den verletzten Jungen kümmerte. Die Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei Wesel zu melden. Sonstige sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wesel unter der 0281/107-1622 entgegen.

