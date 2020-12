Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht unfallflüchtigen Pkw-Fahrer

WeselWesel (ots)

Am Mittwoch, den 16.12.2020, gegen 14:00 Uhr ereignete sich in Wesel auf der Brüner Landstraße ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Eine 43-jährige Kleinkraftradfahrerin aus Wesel befuhr die Brüner Landstraße aus Richtung Weseler Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Lackhausen. Als die Frau nach rechts in eine Unterführung abbiegen wollte fuhr plötzlich ein zuvor geparkter Pkw vom Fahrbahnrand an. Um einen Zusammenprall zu verhindern wich die 43-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad aus und geriet hierdurch ins Schleudern. Sie kam anschließend zu Fall und verletzte sich hierdurch leicht. Nachdem die beiden Unfallbeteiligten miteinander sprachen und die Polizei verständigt werden sollte, entfernte sich der Pkw-Fahrer von der Unfallstelle ohne seine erforderlichen Angaben zu hinterlassen. Der Pkw-Fahrer wird wie folgt beschrieben: -ca. 40 Jahre alt, -190 cm. groß, -Vollbart, -weißes Hemd, -südländisches Aussehen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pkw, ähnlich eines VW Golf handeln. Durch die Frau konnte das Fragmentkennzeichen WES-AB 5??? abgelesen werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 - 107-1622

