Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schafbock verschwunden ; GraffitiAutos durchwühlt; Unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss gefahren; Schwarzen Daimler beschädigt

Bild-Infos

Download

Marburg-BiedenkopfMarburg-Biedenkopf (ots)

Weiershausen - Schafbock verschwunden

Wo ist "Schnecki", der Schafbock aus der Erhaltungszucht für die Rasse Krainer Steinschafe? Das Tier, das bereits bei der Gezeiteninsel mitgearbeitet hat und Teil pädagogischer Arbeit mit Kindern war, stand am Mittwoch, 09. Dezember, um 16.30 Uhr, mit zwei Mutterschafen auf einer Weide in Weiershausen. Am Donnerstag, 10.Dezember, um 09 Uhr, war der Schafbock verschwunden. Die Suche blieb erfolglos. Der Elektrozaun der Weide war intakt und in Betrieb. Blutspuren oder ähnliches waren nicht zu finden. Die restlichen Schafe befanden sich noch auf der Weide. Sie wären dem Schafbock im Falle eines Ausbruchs ansonsten typischerweise gefolgt. Außerdem fanden die Eigentümer Reifenspuren eines fremden Fahrzeugs. Aufgrund dieser Gesamtumstände besteht der Verdacht des Diebstahls des Tieres. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat in Weiershausen auf einer Schafweide zwischen 16.30 Uhr am Mittwoch und 09 Uhr am Donnerstag, ein Fahrzeug gesehen? Wer hat das Verladen des Tieres beobachtet? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ein Bild des auffälligen Schafbocks ist der Pressemeldung angehängt. (www.polizeipresse.de)

Marburg - Graffiti

Vor Dienstag, 08. Dezember besprühten Unbekannte mit verschiedenen Farben die Wände des Parkdecks des Studentenheims im Fuchspaß. Sie brachten unterschiedliche TAGS an und verursachten einen noch nicht bezifferbaren Sachschaden. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Elnhausen/Wehrshausen/Bad Endbach - Autos durchwühlt

Immer wieder berichtete die Polizei in jüngster Vergangenheit über Diebstähle aus offenbar unverschlossenen Fahrzeugen. Der Täter probiert aus und sucht in erster Linie offene oder leicht zu öffnende Autos. Findet er ein solches, durchwühlt er es und stiehlt, was er finden kann. In der Nacht zum Freitag, 11.Dezember streifte ein solcher Dieb durch Elnhausen und Wehrshausen. Außerdem gab es gleichgelagerte Fälle auch in Bad Enbach. Wer hat in der Nacht in diesen Ortschaften verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist eine Person aufgefallen, die z.B. an Autos herangetreten ist, die versucht hat, Autotüren zu öffnen, die von einem zum anderen Auto gegangen ist oder die in ein Auto eingestiegen und kurze Zeit danach wieder ausgestiegen ist? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Landkreis - Unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss gefahren

Erneut stellte Polizisten der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf von Donnerstag auf Freitag, 11. Dezember Führerscheine sicher, untersagten die Weiterfahrten, veranlassten Blutproben und legten entsprechende Anzeigen vor, weil Menschen Fahrzeuge fuhren, obwohl sie unter dem Einfluss alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel standen. Um 20.10 Uhr reagierte der Drogentest eines 19-Jährigen positiv auf Cannabis. Seine Autofahrt endete in Dautphe. Für einen 35 Jahre alten Mann war die Autofahrt um ca. 21.25 Uhr am Richtsberg zu Ende. Sein Alkotest zeigte über 1,3 Promille an. Noch höher, nämlich bei über 2,4 Promille, lag der Wert des Alkotests eines 44-Jährigen um 23.35 Uhr in Marburg. Die Polizei hatte den Mann mit seinem Pkw in der Zeppelinstraße kontrolliert. Nicht alkoholisiert, aber offenbar unter Drogeneinfluss fuhr auch ein 21 Jahre junger Mann ein Auto. Sein Drogentest um 23.45 Uhr reagierte positiv auf THC. Seine Fahrt endete in der Sonnenblickallee.

Marburg - Schwarzen Daimler beschädigt - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Der schwarze Daimler G 500 wird selten bewegt und steht meistens in einer der Parkbuchten in der Liebigstraße. Am Sonntag, 06. Dezember, um 11 Uhr stellte der Besitzer dann auf der Fahrerseite eine Delle und Lackschäden fest, die sich von der Hecktür bis zum hinteren Heckbauteil erstrecken. Der Schaden beträgt mindestens 1200 Euro. Obwohl weder eine Tatzeit noch ein tatsächlicher Tatort feststehen und sich auch keine Hinwiese auf ein verursachendes Fahrzeug ergaben, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421 4060.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell