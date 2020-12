POL-MR: Taschendiebstahl; Aufgefallen; Alkoholisiert am Steuer; Diebstahl aus Pkw; 4 Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg - Taschendiebstahl

Obwohl eine 80 Jahre alte Dame ihre schwarze 40 x 60 Zentimeter große Umhängetasche aus Leder wie sie sagt eng am Körper getragen hat, gelang es einem Dieb diese zu stehlen. Festgestellt hat sie den Diebstahl dann an der Kasse des Kaufhauses in der Universitätsstraße. Der Taschendiebstahl war am Mittwoch, 09. Dezember, zwischen 12.30 und 12.45 Uhr. Die Seniorin bring mit dem Diebstahl einen zwischen 20 und 30 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren, heller Haut, unauffälliger Kleidung und mitgeführtem Rucksack in Verbindung. Dieser Mann war ihr beim Einkauf aufgefallen. Sie hatte den Eindruck, der Mann beobachte sie. Wer war am Mittwoch in dem Lebensmittelmarkt des großen Kaufhauses und hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Aufgefallen

Der Fahrer stand wie der Drogentest bestätigte unter dem Einfluss berauschender Mittel und das Kennzeichen an seinem Auto gehörte eigentlich an ein anderes. Der 43 Jahre alte Fahrer musste demnach das Auto stehenlassen und mit zur Blutprobe. Außerdem muss er sich demnächst wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und wegen Urkundenfälschung verantworten. Die Kontrolle war am Mittwoch, 09. Dezember, um 11.30 Uhr am Richtsberg. Am gleichen Tag, gegen 15.40 Uhr, endete eine weitere Autofahrt, weil der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Die Polizei veranlasste auch bei diesem 27 Jahre alten Mann eine Blutprobe und untersagte die Weiterfahrt.

Neustadt - Alkoholisiert am Steuer

Ein 36 Jahre alter Mann aus dem Ostkreis steht unter dem Verdacht am Mittwoch, 09. Dezember, gegen 21.20 Uhr mit seinem Auto gefahren zu sein, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Der Alkotest in Neustadt zeigte letztlich über 1,1 Promille an. Die Polizei veranlasste die Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

Goßfelden - Diebstahl aus Pkw

In der Straße Scheidt durchwühlte ein Dieb einen weißen Skoda und stahl eine Geldbörse. Der Diebstahl war in der Nacht zum Montag, 07. Dezember, zwischen 20 und 06 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Kirchhain - Spiegelschaden nach Kollision im Begegnungsverkehr

Die Kollision zweier sich begegnender Kleinbusse (Sprinter-Klasse) war am Mittwoch, 09. Dezember, gegen 18.30 Uhr, auf der Landstraße 3073 zwischen Kirchhain und Rauschenberg. Ein Beteiligter setzte nach dem Unfall seine Fahrt nach Kirchhain ohne anzuhalten fort. Nähere Einzelheiten zu diesem Fahrzeug liegen aufgrund der Dunkelheit nicht vor. Da es bei der Kollision zu einem Spiegelschaden kam, liegt nahe, dass es sich bei dem geflüchteten Fahrzeug ebenfalls um einen Kleintransporter oder ähnliches handelt. Auch an diesem Fahrzeug müsste der Spiegel der Fahrerseite beschädigt sein. Wo also steht seit Mittwochabend ein Sprinter oder VW Bus oder ähnlicher Kleinbus mit einem frischen Unfallschaden am linken Außenspiegel? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Biedenkopf - Schaden am silbernen Mercedes Vito

Beim Reinigen seines Kleinbusses stellte der Besitzer hinten links einen Schaden in Form von mehreren tiefen Kratzern fest. Die Spuren deuten auf eine leichte Kollision bei einem Ein- oder Ausparkmanöver hin. Passiert sein kann der Unfall nur am Dienstag, 08. Dezember, zwischen 15.30 und 16.05 Uhr, entweder auf dem Parkplatz des Herkules Einkaufscenters oder dem des Baumarktes in Biedenkopf. Der Schaden beträgt mindestens 500 Euro. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug ergaben sich nicht. Wer hat in der fraglichen Zeit auf einem der Parkplätze ein Fahrmanöver beobachtet, durch das der Schaden an dem Vito entstanden sein könnte? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - B 3 - "Verlorener" Reifen verursacht Schaden

Auf der Stadtautobahn rollte ein "herrenloser" Reifen gegen einen weißen Citroen C3 und verursachte dadurch einen leichten Frontschaden. Woher der felgenlose Reifen plötzlich kam, konnten die Autofahrerin nicht sagen. Sie befand sich am Dienstag, 08. Dezember, gegen 17.15 Uhr, auf der Fahrt Richtung Kirchhain auf dem linken Fahrstreifen der Stadtautobahn, zwischen dem Parkplatz in Höhe des Sommerbades und der Anschlussstelle Marburg Mitte. Der Reifen rollte von rechts kommend vor das Auto. Ein Ausweichen war nicht mehr möglich. Sollte sich das Gummi von der Felge eines anderen Autos gelöst haben, müsste zu dieser Zeit ein Auto, das auf einer Seite auf der Felge fuhr, aufgefallen sein. Genauso möglich ist ein eventueller Ladungsverlust, also dass der Reifen sich gelöst und von einer Ladefläche heruntergerollt ist. Aufgrund des herrschenden Verkehrs zur Unfallzeit erhoffen sich die Unfallfluchtermittler entsprechende Hinweise durch andere Autofahrer. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf - Frontalzusammenstoß nach unsicherer Fahrweise - Polizei sucht Zeugen

Eine von Zeugen bereits gemeldete sehr unsichere Fahrweise eine Autofahrerin endete am Dienstag, 08. Dezember, um 17.55 Uhr, in Eckelshausen auf der Landstraße mit einem Frontalzusammenstoß. Durch den Unfall erlitten die 43-jährige Verursacherin in ihrem grauen Renault Clio und und die 30 Jahre alte Frau in ihrem schwarzen VW Golf Verletzungen. Beide kamen ins Krankenhaus in dem die 30-Jährige stationär verblieb. Sowohl am Clio als auch am Renault entstanden mutmaßlich wirtschaftliche Totalschäden. Gesamtschaden: mindestens 11000 Euro). Nach ersten Erkenntnissen könnten gesundheitliche Gründe ursächlich für das Fahrverhalten gewesen sein. Aufgrund von Zeugenaussagen fiel der Clio erstmals in Wolfgruben auf. Zwischen Wolfgruben und Eckelshausen kam der Pkw immer wieder nach rechts von der Straße ab und nach links in den Gegenverkehr. Mehrere entgegenkommende Fahrzeuge mussten ausweichen oder Fahrmanöver einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Diese Autofahrer*innen werden gebeten, sich mit der Polizei Biedenkopf in Verbindung zu setzen. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

