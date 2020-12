Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Sachbeschädigungen - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg-BiedenkopfMarburg-Biedenkopf (ots)

Cölbe -

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise nach Sachbeschädigung in der Goldbergstraße am Dienstag, 01. Dezember, zwischen 04 und 05 Uhr. Zunächst entzündete ein noch unbekannter Täter eine in einem Briefkasten steckende Zeitung. Zwar erlosch das Feuer scheinbar selbständig, jedoch entstand am Briefkasten ein Schaden. Am gleichen Haus wurde dann noch ein Bewegungsmelder und an dem vorm Haus geparkten weißen Hyundai i10 der Heckenscheibenwischer abgerissen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell