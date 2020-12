Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Platte Reifen

Marburg-BiedenkopfMarburg-Biedenkopf (ots)

Marburg -

Zum wiederholten Male wurde die Besitzerin eines grauen Skoda Fabia Opfer von Straftaten an ihrem Auto. Nach einem Plattstechen von Reifen und dem anbohren des Tanks im Laufe des Jahres, waren am Donnerstag, 03. Dezember, um 19.30 Uhr erneut alle vier Reifen des Autos platt. Der Skoda parkte ordnungsgemäß in der Straße An den Siechengärten. Die Tatzeit war an diesem Donnerstag, zwischen 16.30 und 19.30 Uhr. Wer hat in dieser Zeit in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell