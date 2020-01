Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schwan sorgt für Einsatz der Bundespolizei

Paderborn (ots)

Gestern (09.01.2020) erhielt die Bundespolizei in Paderborn Kenntnis von einem Schwan in den Gleisen. Betroffen war die "Sennebahn" auf der Strecke Paderborn - Bielefeld. Eine Streife begab sich in den Einsatzraum in Richtung Fischteiche. Dort angekommen war der Schwan immer noch im Bereich der Gleise unterwegs. Nach kurzem "Widerstand" wurde er von den Einsatzkräften in sichere Gefilde gebracht. Kurz darauf zog er es dann vor in Richtung Padersee zu fliegen.

Verspätungen im Zugverkehr lagen nicht vor.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell