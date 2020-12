Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Fahrzeugbrand verursachte Stau

HamminkelnHamminkeln (ots)

Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr geriet aus bisher ungeklärter Ursache auf der B 473 in Hamminkeln ein Lieferwagen in Brand.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand.

Für die Dauer der Bergung und Reinigung der Straße musste die B 473 zum Teil komplett durch die Polizei gesperrt werden.

Gegen 15.45 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden.

