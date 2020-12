POL-WES: Voerde - Person nach Wohnungsbrand verstorben

Kreispolizeibehörde Wesel

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Donnerstag, den 17.12.2020, gegen 00:43 Uhr, zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Im Osterfeld. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte eine männliche Person aus der Wohnung im ersten Obergeschoss bewusstlos geborgen werden. Nach ersten Ermittlungen wohnte der 58-jährige Mann alleine in der Wohnung. Nach Lüftung des Gebäudes durch die Feuerwehr blieb das Haus bewohnbar, sodass die übrigen Bewohner in ihren Wohnungen bleiben konnten. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation verstarb der 58-Jährige vor Ort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde der Bereich des Brandortes abgesperrt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brand- und Todesursache dauern an.

