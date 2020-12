Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Kriminelle steigen in drei Gartenlauben ein

WeselWesel (ots)

In drei Gartenlauben sind Unbekannte in Wesel eingebrochen. Aus einer Gartenlaube der Kleingartenanlage Am Blaufuß stahlen sie eine alte Holztischplatte, aus einer weiteren zwei leere Bierkästen und Pfandflaschen sowie aus der dritten Laube eine Akkubohrmaschine.

Die Täter waren in der Zeit zwischen Montag, 12.00 Uhr, und Mittwoch, 18.00 Uhr, aktiv. Wer Hinweise zu möglichen Tätern geben kann, soll sich mit der Polizei Wesel unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 in Verbindung setzen.

