Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannte brechen Einbruchsversuch ab

WeselWesel (ots)

Kriminelle haben am Mittwoch versucht, in ein Museum An der Zitadelle in Wesel einzusteigen. Dabei lösten sie gegen 20.45 Uhr den Alarm einer Brandmeldeanlage aus. Daraufhin flüchteten die Täter.

Die Polizei Wesel bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 zu melden.

