Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfall am Michaelstunnel

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

Zwischen einem 57-jährigen Porsche-Fahrer und einer 62-jährigen Mercedes-Fahrerin kam es am Mittwoch gegen 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Porschefahrer wartete an der roten Lichtzeichenanlage bei der Ausfahrt des Michaelstunnels. Als die Lichtzeichenanlage auf Grün schaltet, wollte der 57-Jährige offenbar links in die Lichtentaler Straße einfahren und wurde dabei von der Mercedesfahrerin erfasst. Nach jetzigen Erkenntnissen missachtete die 62-Jährige eine rote Ampel. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

