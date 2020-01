Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Gartenhütten und Wohnung

Letmathe (ots)

In der Kleingartenanlage Auf der Emst wurden mehrere Gartenhütten aufgebrochen. In einem Fall entstand nur Sachschaden an Tür und Bett; der ungebetene Gast fand offenbar nichts von Wert. Ein weiterer Einbruchversuch an einer Laube misslang. In bzw. an der dritten Hütte zerstörte ein Unbekannter einen Zaun, brach eine Tür auf und nahm einen DVBT-Receiver an sich. Aus der vierten Hütte verschwanden einige Flaschen Bier, eine Bosch-Schleifmaschine und ein Schlüssel. Zeitlich lassen sich die Einbrüche nicht eindeutig zuordnen. Mindestens einer der Einbrüche fand am Wochenende statt. Einen weiteren Einbruch gab es am Saatweg in der Untergrüne. Dort wurde zwischen Montagabend und Freitagnachmittag, 14 Uhr, die Metalltür eines massiv gebauten Schrebergartenhauses aufgebrochen. Ein Unbekannter durchsuchte die Hütte, fand jedoch offenbar nichts von Wert.

Am Freitagvormittag zwischen 10.45 und 12 Uhr sind Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hagener Straße eingebrochen. Sie hebelten die Wohnungstür auf und durchwühlten in der Wohnung alle Schränke, Schubladen und Regale. Die Unbekannten erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 5029-0.

