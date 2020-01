Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: (Versuchte) Einbrüche in Wohnhaus und Apotheke

Hemer (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag Unter dem Kehlberg in ein Büro eingebrochen. Sie schlugen eine Scheibe ein, durchsuchten die Räume und entwendeten diverse Gegenstände, darunter Münzen und Schlüssel. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 9099-0.

Beim Versuch, in eine Apotheke an der Hauptstraße einzudringen, löste ein Einbrecher in der Nacht um 5.20 Uhr Alarm aus. Deshalb gab er sein Vorhaben auf. Zeugen beobachteten genau zu dieser Zeit einen Mann wegrennen. Eine Polizeistreife fand ihn und stellte seine Personalien fest: Es handelt sich um einen 31-jährigen Iserlohner. Die Ermittlungen laufen.

