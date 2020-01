Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche, Schlägereien, Randale

Lüdenscheid (ots)

Am Samstagabend wurde An der Brügger Höh in ein Haus eingebrochen. Unbekannte versuchten zunächst vergeblich, eine Terrassentür aufzubrechen. Am Küchenfenster waren sie erfolgreicher. Sie stiegen in das Gebäude und durchwühlten auf allen Etagen Regale und Schränke auf der Suche nach Wertsachen. Die Bewohner mussten sich zunächst einen Überblick verschaffen, so dass noch keine Angaben zur möglichen Beute gemacht werden können.

Einen weiteren Einbruch gab es am Samstagabend Über der Straße. Als die Bewohner des Einfamilienhauses um 20.30 Uhr nach Hause kamen, fehlte das Schloss ihrer Wohnungstür, die Tür wurde aufgehebelt und die Terrassentür stand offen. Unbekannte hatten sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt und eine Brieftasche mit Papieren und Bargeld sowie einen Möbeltresor an sich genommen. Zeugen hatten im Laufe des Tages mehrere Personen beobachtet, die Prospekte oder Anzeigenzeitungen verteilten. Morgens wurde eine etwa 45 bis 50 Jahre alte Frau mit stämmiger Figur und schwarzen Haaren beobachtet. Gegen 16.30 Uhr fielen drei Männer auf. Einer der Männer wird als auffallend rotblond beschrieben. Er hat ein auffällig blasses Gesicht, dürfte etwa 20 Jahre alt und 1,80 bis 1,90 Meter groß sein. Seine zwei Begleiter sind schätzungsweise 30 bis 35 Jahre alt. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Einbrüchen bzw. zu den beobachteten Fremden.

Im Verlauf der vergangenen Woche drangen Unbekannte in eine Werkstatt an der Brügger Höh ein. Sie rissen die Außenbeleuchtung an der Gebäudefassade ab und brachen dann das Türschloss aus der Eingangstür. Dennoch wurde die Werkstatt nicht betreten.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 9099-0.

Bei einer Schlägerei vor einer Diskothek am Rathausplatz gab es am Samstagmorgen ein halbes Dutzend Leichtverletzte. Im Ausgangsbereich der Disco kam es gegen 3.30 Uhr zu einer tumultartigen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, in die auch ein Türsteher verwickelt wurde. Die Polizei nahm die Personalien von insgesamt 19 Zeugen, Geschädigten oder Tatverdächtigen auf und sprach Platzverweise aus. Ein 38-jähriger wollte dem Platzverweis nicht folgen. Er wurde deshalb in Gewahrsam genommen. Gegen ihn sowie zwei 23 und 24 Jahre alte Lüdenscheider und einen 41-jährigen Werdohler wurden Anzeigen wegen Körperverletzung geschrieben. Ein 26-jähriger Duisburger nahm mit seinem Smartphone die Gespräche und Funksprüche der Polizeibeamten auf und kassierte damit eine Anzeige wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Die Polizei stellte sein iPhone sicher. Gegen 4.45 Uhr musste die Polizei erneut zu der Disco ausrücken, weil vor der Tür ein 32-jähriger Werdohler zusammengeschlagen wurde. Zeugen beobachteten, wie der etwa 1,85 Meter große und sportlich wirkende Unbekannte den gerade aus der Disco kommenden 32-Jährigen niederstreckte und davonlief. Der Werdohler musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Unbekannte sind am Wochenende auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus an der Kölner Straße eingedrungen. Sie brachen mehrere Holzverschläge im Erdgeschoss auf und entwendeten mehrere Fahrräder (darunter ein weiß-goldenes 16-Zoll-Mountainbike Merida Juliet 400 und ein weiß-blaues 15-Zoll-Cube-Mountainbike vom Typ Access Comp) und mehrere Werkzeugmaschinen.

Ein Randalierer beschäftigte am späten Sonntagnachmittag die Polizei. Der alkoholisierte Mann belästigte in dem Geschäft an der Paulmannshöher Straße Kunden und Angestellte. Wie sich später herausstellte, hatte er eine Wodka-Flasche aus der Tankstelle mitgehen lassen. Während der Kontrolle versuchte der 22-Jährige plötzlich, wegzulaufen. Die Polizisten holten ihn ein und setzten ihn fest. Hiergegen wehrte sich der Verdächtige mit Tritten. Beleidigungen weit unter der Gürtellinie folgten. Die Beamten nahmen ihn zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Diebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein. Alle Polizisten blieben unverletzt.

