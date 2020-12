Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Unfall aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitung

BühlertalBühlertal (ots)

Eine 35-jährige VW-Fahrerin verlor am Mittwochnachtmittag, gegen 16:30 Uhr, ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit und einer eisglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die Mittdreißigerin befuhr die L83 in Fahrtrichtung Bühlertal. Hierbei kam der Volkswagen ins Rutschen, geriet in die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Bus. Die in dem Auto der mutmaßlichen Unfallverursacherin befindlichen Kinder wurden vorsorglich in das Klinikum Baden-Baden verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. /jt

