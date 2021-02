Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, Garagenbrand

Aalen (ots)

Crailsheim: Frau von Lkw erfasst

Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer war am Donnerstagmorgen gegen 07:00 Uhr auf der Goldbacher Straße unterwegs. Beim Einbiegen nach rechts in die Feuerseestraße übersah der 60-Jährige eine 24-jährige Fußgängerin. Diese wurde vom Lkw erfasst und verletzte sich dabei schwer. Die Frau wurde anschließend in ein nahegelegenes Klinikum verbracht.

Obersontheim: Garagenbrand

Am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr geriet ein VW in einer Garage im Höhäcker in Brand. Das Feuer breitete sich auf die Garage aus, sodass diese ausbrannte und richtete ebenfalls Schaden am angrenzenden Einfamilienhaus an. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 70 000 Euro. Der Brand konnte durch die Feuerwehren aus Bühlerzell, Bühlertann, Obersontheim und Schwäbisch Hall, welche mit zwölf Fahrzeugen und 70 Personen im Einsatz waren, gelöscht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wird bei der Brandursache von einem technischen Defekt ausgegangen. Durch die Flammen wurden keine Personen verletzt.

