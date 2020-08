Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneut brennende Müllcontainer in Sieker

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sieker - In Nebenstraßen der Otto-Brenner-Straße haben in der Nacht zu Freitag, 07.08.2020, an zwei Wohnhäusern drei Müllcontainer gebrannt.

Ein Nachbar hat gegen 03:15 Uhr einen Müllcontainer an einem Wohnhaus in der Laubstraße entdeckt, aus dem zunächst kleine Flammen schlugen. Er informierte die Leitstelle der Feuerwehr und wollte zu dem Nachbarhaus eilen.

Allerdings bemerkte der Zeuge auf dem Weg zur Laubstraße an der Taubenstraße ebenfalls einen brennenden Müllcontainer. Dieser stand in der Nähe von einigen Bäumen. Der Anwohner zog den brennenden Container zur Seite, damit die Flammen nicht übergreifen konnten.

Die Feuerwehr löschte die Brandstellen. Die drei Container wurden durch die Flammen vollständig zerstört. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den beiden Sachbeschädigungen durch Feuer aufgenommen und bittet um Hinweise zu den beiden Taten.

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 11 / 0521/545-0

