POL-OH: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Hünfeld - Am Donnerstagmorgen (15.04.) kam es gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 zwischen den Abfahrten Hünfeld-Süd und Rückers. Eine 39-Jährige fuhr mit ihrem schwarzen VW Touran von Hünfeld in Richtung Fulda, als ihr Pkw auf die rechte Bankette und in der weiteren Folge auf eine abgesenkte Schutzplanke geriet. Das Fahrzeug überschlug sich und kam im Graben zum Stillstand. Glücklicherweise wurde die Fahrerin nur leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 12.000 Euro.

