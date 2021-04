Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vom Berufswunsch zum Karrierestart: #FUTURE4Girlz - Tauche ein in die spannende Welt der Polizei

Sie sind den Tätern auf der Spur und sorgen auf Hessens Straßen für Recht und Ordnung. Mit über 400 verschiedenen Einsatzbereichen ist die Tätigkeit bei der Polizei mehr als vielfältig. Welche Möglichkeiten gibt es? Tragen alle Beamtinnen und Beamten eine Waffe? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Interessierte Schülerinnen haben nun die Chance, beim virtuellen Event #FUTURE4Girlz des Polizeipräsidiums Osthessen ihre Fragen zu stellen. Die Polizistinnen und Polizisten stehen am Donnerstag, 22. April 2021 von 15:00 bis 18:00 Uhr, Rede und Antwort.

Die Wahl des richtigen Berufs ist nicht einfach und stellt viele Jugendliche vor eine große Herausforderung. Allein bei der Hessischen Polizei gibt es unzählige Möglichkeiten, beruflich Fuß zu fassen. Erstmalig führt das Polizeipräsidium Osthessen nun die kostenfreie und virtuelle Veranstaltung #FUTURE4Girlz durch. Wie der Name schon sagt - natürlich only for girlz!

DEIN Praktikum. DEINE Bewerbung. DEIN Studium.

"Egal, welche Fragen Euch unter den Nägeln brennen: Ihr habt die Chance sie uns zu stellen", freut sich Einstellungsberaterin Denise Abersfelder auf die virtuelle Veranstaltung. Zwar ist auch der "Polizist mit Biss - der Diensthund" mit dabei, dennoch brauchen die Teilnehmerinnen keine Angst zu haben - beißen tut bei der Polizei sicher niemand. Die Polizistinnen und Polizisten nehmen sich den Nachmittag ausreichend Zeit, um alle Fragen ganz einfach und unkompliziert über die Plattform BigBlueButton zu beantworten.

Jetzt anmelden

Anmeldungen werden ab sofort von allen interessierten Mädels ab der 5. Klasse unter Angabe von Name, Geburtsdatum, Schule und Klassenstufe unter einstellungsberatung.ppoh@polizei.hessen.de entgegengenommen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Schnell sein lohnt sich.

Alle Infos im Überblick:

#FUTURE4Girlz

Donnerstag, 22. April 2021 von 15:00 bis 18:00 Uhr. Anmeldungen unter einstellungsberatung@polizei.hessen.de

Ansprechpartnerin bei Fragen ist Einstellungsberaterin Denise Abersfelder unter 0661/105-1018.

Julissa Bär

