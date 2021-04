Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Geldbörse - Zeugen gesucht - Verdacht des unerlaubten Entfernens vom Unfallort in zwei Fällen - Verkehrsunfall auf der B27 - Verkehrsunfallflucht

Diebstahl von Geldbörse - Zeugen gesucht

Heinebach - Am Mittwoch (14.04.), gegen 10:45 Uhr, entwendeten Unbekannte auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "In der Spitze" die Geldbörse einer 74-jährigen Frau aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Nach dem Einkauf erkundigte sich ein Unbekannter bei der Rotenburgerin nach dem Weg zum Bahnhof. Ihre Handtasche hatte die Frau bereits auf die Rücksitzbank ihres Autos gestellt. Zuhause stellte die 74-Jährige fest, dass ihr Geldbeutel samt darin befindlichen Papieren und Bargeld gestohlen wurde. Es ist davon auszugehen, dass die Tat mindestens von zwei Tätern begangen wurde. Ein Mann kann als männlich, circa 25- 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, mit kurzen dunklen Haaren beschrieben werden. Der Mann war zum Tatzeitpunkt mit dunkelblauer Steppjacke und dunkelblauer Hose bekleidet. Wer Hinweise zu den Personen geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Verdacht des unerlaubten Entfernens vom Unfallort in zwei Fällen

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (14.04.), gegen 09:30 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem grauen Opel Astra die Straße "Lappenlied" stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 26 wollte der Mann sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand einparken und streifte dabei den dort ordnungsgemäß abgestellten Corsa eines 31-jährigen Mannes aus Sontra. Anschließend fuhr der 83-jährige Bad Hersfelder weiter und touchierte etwa 50 Meter von der ersten Unfallstelle entfernt im Vorbeifahren den grünen Mercedes einer Frau aus Hauneck. Der Mann wurde daraufhin von einem 41-jährigen Zeugen aus Ludwigsau angehalten. Es besteht der Verdacht der Unfallflucht. Der 83-Jährige verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von circa 2.700 Euro.

Verkehrsunfall auf der B27

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (14.04.), gegen 17 Uhr, kam es auf der Auffahrt Friedloser Straße zur B27 zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Mann aus Waldkappel fuhr mit seinem Mazda MX5 auf die Bundesstraße in Richtung Bad Hersfeld auf. Dabei kollidierte er mit einem vorausfahrenden Anhängergespann einer 21-jährige Bebraerin. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Bebra - Im Zeitraum vom Dienstagabend (13.04.) bis Mittwochnachmittag (14.04.) parkte eine Pkw-Fahrerin aus Bebra ihren grauen Seat-Ibiza ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Lessingstraße. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug im Bereich der hinteren linken Stoßstange beschädigt, bevor dieser sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Hersfeld-Rotenburg unter Telefon 06623-937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

