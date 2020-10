Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wohnhausbrand in Friedewald

Fulda (ots)

Im Landkreis Hersfeld/Rotenburg geriet in Friedewald am Mittwoch, 14.10.2020 gegen 21:40 Uhr ein Einfamilienhaus in Vollbrand. Die 77 jährige Bewohnerin des Hauses konnte ihr Haus noch selbst verlassen und wurde leicht verletzt. Ihr 76 jähriger Ehemann konnte im Zuge der Löscharbeiten in dem Haus nur noch tot festgestellt werden. Die Feuerwehren aus Friedewald, Schenklengsfeld und die Feuerwehr aus Bad Hersfeld mit Drehleiter waren bis in die Morgenstunden mit der Brandbekämpfung sowie Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Hierüber hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Es entstand Sachschaden von 250.000 EUR.

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell