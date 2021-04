Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zusammenstoß von Fahrzeugen

Vogelsbergkreis (ots)

Homberg - Am Mittwoch (14.04.), gegen 14:15 Uhr, kam es im Bereich der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 55-jährigen Mann aus Homberg und einem 20-Jährigen aus Stadtallendorf. Der Homberger befuhr mit seinem schwarzen VW Golf die Bahnhofstraße aus Richtung Karlstraße kommend, als er beim Abbiegevorgang in die Ernst-Ludwig-Straße den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten schwarzen Nissan Micra des Mannes aus Stadtallendorf übersah. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 EUR.

Polizeistation Alsfeld

