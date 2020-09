Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 15.09.2020, 21:55 Uhr - Brand eines Mehrfamilienhauses in Backnang

Aalen (ots)

Backnang - Brand eines Mehrfamilienhauses

Am Dienstag gegen 17:24 Uhr wurde der Polizei ein Brand in Backnang in der Etzwiesenstraße mitgeteilt. Mehrere Personen waren beim Eintreffen der Streifen noch in dem Mehrfamilienhaus und mussten durch die alarmierte Feuerwehr mit Atemschutzgerät gerettet werden. Ein Anwohner erlitt bei dem Brand nach ersten Erkenntnissen ein leichte Rauchgasvergiftung. Die Ursache des Brandes ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit noch an. Bei der Bekämpfung des Brandes war die Feuerwehr Backnang mit 25 Mann und 4 Fahrzeugen im Einsatz. Zudem war der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen mit ca. 50.000 Euro beziffert. Die Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus konnten durch die Bewohner nach Ablöschen des Brandes wieder bezogen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

PvD

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell