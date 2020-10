POL-RZ: Vier Graupapageien entwendet - Zeugen gesucht

Polizeidirektion Ratzeburg

30. Oktober 2020 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 29.10.2020 - Lauenburg

Am 29.10.2020, zwischen 15:00 und 16:40 Uhr wurden aus einer Garage im Schmiedeweg in Lauenburg vier Graupapageien entwendet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden die Vögel in einer Garage mit einer extra gebauten Volliere gehalten und versorgt. Der oder die unbekannten Täter gelangten in die Garage, öffneten auf noch unbekannte Weise die Volliere und nahmen so die Tiere an sich.

Die Polizeistation Lauenburg hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zum Verbleib der Tiere machen? Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße Schmiedeweg in Lauenburg beobachtet? Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 04153/30710 bei der Polizei Lauenburg.

