Polizei Mettmann

POL-ME: Fußgänger angefahren und schwer verletzt - Ratingen - 2010153

Bild-Infos

Download

MettmannMettmann (ots)

Am Donnerstagabend (29. Oktober 2020) wurde ein 79-jähriger Fußgänger beim Überqueren der Bahnstraße von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Die Fahrzeugführerin erlitt einen Schock. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreuzung Bahnstraße / Freiligrathring / Wilhelmring vollständig gesperrt.

Das war geschehen:

Gegen 19:55 Uhr befuhr eine 56-jährige Ratingerin mit ihrem VW Caddy den Freiligrathring in Richtung Wilhelmring. In Höhe des Kreuzungsbereiches zur Bahnstraße hatte sie die Absicht, nach links auf die Bahnstraße abzubiegen. Im Abbiegevorgang übersah sie einen 79-jährigen Fußgänger, welcher an der beampelten Fußgängerfurt die Bahnstraße überquerte. Die 56-jährige erfasste den Fußgänger mit ihrem VW, so dass dieser zu Boden stürzte und sich schwer verletzte. Der 79-jährige Ratinger wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, die 56-jährige Fahrzeugführerin wurde wegen eines Schocks ambulant behandelt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der gesamte Kreuzungsbereich Freiligrathring / Wilhelmring / Bahnstraße gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell