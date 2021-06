Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210607.5 Itzehoe: Einbruch in die Tafel Itzehoe

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Itzehoe zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten der Tafel Itzehoe gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können.

Im Zeitraum von Freitag, 16.30 Uhr, bis Sonntag, 08.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte im Schutz eines Durchganges gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zu der wohltätigen Einrichtung in der Großen Paaschburg. Sie durchsuchten Teile des Inneren, entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nichts. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist noch unklar.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell