Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210607.3 Osterrade: Biker bei Unfall schwer verletzt

Osterrade (ots)

Samstagnachmittag hat sich in Osterrade ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer ereignet. Der Biker zog sich bei dem Unglück schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.

Gegen 14.15 Uhr war ein 72-Jähriger in Begleitung einer Frau mit seinem Fiat auf dem Eichenweg in Richtung der Landesstraße 148 unterwegs. An der Kreuzung zur Albersdorfer Straße bemerkte er das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" zu spät und fuhr fast ungebremst über die Kreuzung in den Immenstedter Weg. Zeitgleich lenkte ein 39-Jähriger seine Yamaha auf der Albersdorfer Straße aus Richtung Wrohm kommend in Richtung Albersdorf. Er leitete eine Vollbremsung ein, um nicht mit dem kreuzenden Panda zu kollidieren. Dabei kam der Biker zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. An der Maschine des Mannes aus dem Kreis Dithmarschen entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell