Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Brand in Gaststätte - Brandursache unklar

Mannheim (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr in der Küche einer Gaststätte in der Alphornstraße ein Mülleimer in Brand. Die Feuerwehr Mannheim war mit einem Löschzug im Einsatz und konnte den Brand schnell löschen. Aus dem Mehrfamilienhaus wurden insgesamt fünf Anwohner evakuiert, diese konnten nach Abschluss der Lösch- und Lüftungsarbeiten wieder zurück in ihre Wohnungen. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro beziffert, es wurde niemand verletzt. Für die Dauer des Einsatzes kam es zu keinerlei Verkehrsbehinderungen.

