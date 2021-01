Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Rucksack aus Einkaufswagen gestohlen

Heidelberg (ots)

Am Montag gegen 11:00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterin in einem Supermarkt in der Hertzstraße den Rucksack einer 79-jährigen Frau aus deren Einkaufswagen. Die Täterin nutze einen unbeobachteten Moment, um den Rucksack aus dem Einkaufwagen an sich zu nehmen und zu flüchten. Ein bislang unbekannter Zeuge gab gegenüber dem Opfer an, beobachtet zu haben, wie die Täterin mit einem hellblauen Citroen davongefahren sein soll. Kontaktdaten hinterließ er jedoch nicht. Zeugen, insbesondere der Mann, welcher die Täterin beobachtete haben soll, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

