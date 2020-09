Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Feldberg: Erster Schneeunfall fordert Verkehrsunfall mit Sachschaden

Freiburg (ots)

Der Winter ist am Feldberg eingekehrt und so waren am Samstag, 26.09.2020, die Straßenverhältnisse durch Schneematsch sehr beeinträchtigt. Gegen 12.00 Uhr kam ein 66 Jahre alter Mann mit seinem BMW auf der B 317 in Höhe des Feldbergerhofs ins Rutschen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er rutschte auf einen vor ihm fahrenden Peugeot. Dem 66-jährigen und auch dem 75 Jahre alten Peugeot-Fahrer ist nichts passiert. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von 10000 Euro, am Peugeot 2000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden.

