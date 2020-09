Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Versuchter Einbruch in Vereinshütte

Freiburg (ots)

Zwei Einbruchsversuche wurden der Polizei am Samstag, 26.09.2020, in die Vereinshütte der Kletterfreunde im Gebiet "Poche" gemeldet. Unbekannte versuchten im Zeitraum von Mittwoch, 23.09.2020 bis Samstag, 26.09.2020, in die Blockhütte einzubrechen, indem sie einmal ein Fenster und das andere Mal die Eingangstüre angingen. Die Hütte wurde nicht betreten, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) hat die Ermittlungen übernommen.

