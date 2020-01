Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Verkehrsunfallflucht

Wietmarschen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 07:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen zwei Transportern auf der Wietmarscher Straße in Wietmarschen, in Höhe eines Bauunternehmens. Der flüchtende blaue Transporter mit Anhänger sei ohne anzuhalten weiter in Richtung Lohne gefahren. Es müssten Beschädigungen am Spiegel der Fahrerseite vorhanden sein. Personen, die Hinweise zum Fahrzeug oder zum Unfallgeschehen machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn, Telefon 05921/3090 zu melden.

