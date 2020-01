Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen/Esterwegen - Raubüberfälle aufgeklärt

Dörpen/Esterwegen (ots)

Die Polizei konnte im Rahmen ihrer Ermittlungen zwei Straftaten aufklären und die Täter ermitteln. So konnte der Raubüberfall auf einen Kiosk in Dörpen, bei dem unter Vorhalt eines Schlachtermessers die Herausgabe von Bargeld gefordert wurde, einem jungen Mann zugeordnet werden. Der Überfall auf eine Tankstelle am vergangen Wochenende in Esterwegen wurde ebenfalls vom selben Mann gemeinsam mit seiner Mutter und dem Stiefvater begangen. Alle drei Täter wurden festgenommen und einem Richter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell