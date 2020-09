Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus

Freiburg (ots)

Über ein Holzfenster verschafften sich Unbekannte Zutritt in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Lörracher Straße. Außer ein paar leere Schränke befand sich nichts im Haus. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag, 24.09.2020 und Freitag, 25.09.2020. Es entstand leichter Sachschaden am Holzfenster.

