Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Fehler beim Linksabbiegen fordert 3 Verletzte

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 19 Uhr an der Einmündung der K 5709 und dem Außenring Villingen zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei leicht verletzten Personen. Eine Pkw-Lenkerin missachtete beim Linksabbiegen von der K 5709 in den Außenring Villingen den Vorrang eines entgegen kommenden Fahrzeuges, welcher von Nordstetten kommend in Richtung Villingen fuhr. Durch die Kollision wurden alle Fahrzeuginsassen leicht verletzt und für weitere Untersuchungen in umliegende Kliniken verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000.- Euro.

