Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brandalarm - Herd war zu heiß eingestellt

Freiburg (ots)

Alarm hat eine Brandmeldeanlage am Sonntagmorgen, 27.09.2020, in einem Objekt in der Marie-Curie-Straße in Lörrach geschlagen. Gegen 06:30 Uhr hatte die Anlage die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der Kräfte war eine leichte Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoss wahrnehmbar. Durch ein offenes Fenster sprach ein Bewohner die Einsatzkräfte an. Er räumte ein, beim Eierkochen den Herd zu heiß eingestellt und so den Rauch verursacht zu haben. Das Gebäude wurde belüftet. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

