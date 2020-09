Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbrüche in Kleingartenanlage

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Samstag, 26.09.2020, sind Unbekannte in mindestens fünf Gartenhütten in der Kleingartenanlage an der Chrischonastraße in Lörrach gewaltsam eingedrungen. Zumindest aus einer wurden verschiedene Gegenstände wie Werkzeuge, Besteck, eine Taschenlampe und ein Radio gestohlen. Vermutlich kam auch aus den anderen etwas weg. Der Sach- und Diebstahlsschaden liegt bislang bei mehreren hundert Euro.

