Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Motorradfahrer fährt gegen Hauswand

Stadtlohn (ots)

Am Freitagabend befuhr ein 39 Jahre alter Mann aus Herzogenrath gegen 20.25 Uhr die Brakelstraße in Richtung Kreuzwegstraße. An der Einmündung fuhr er nach dem derzeitigen Stand infolge eines Fahrfehlers über die Einmündung hinweg, touchierte einen Blumenkübel und prallte gegen eine Hauswand. Der 39-Jährige trug keinen Helm und erlitt Kopfverletzungen. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und von dort in eine Uniklinik verlegt,

Im Besitz einer Fahrerlaubnis ist der Mann nicht. Das Motorrad gehört einem Verwandten in Stadtlohn - nach dessen Aussagen hatte der 39-Jährige das Motorrad ohne sein Wissen in Betrieb genommen.

