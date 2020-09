Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Versuchter Einbruch - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Unbekannte versuchten am Sonntag, 27.09.2020, zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr, in ein Haus in der Kolpingstraße einzubrechen. Frische Hebelspuren konnten vom Eigentümer an der Terrassentüre festgestellt werden. Zum Eindringen in die Wohnung ist es aber nicht gekommen. Die Kriminalpolizei Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im und um die Kolpingstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen (telefonisch 07621/176-0 oder per E-Mail loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de)

