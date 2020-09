Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Drei Anhänger in Brand gesetzt

Freiburg (ots)

Auf einer Weidefläche zwischen Utzenfeld und Geschwend, unterhalb vom Scheibenfelsen, wurden drei Anhänger von Unbekannte in Brand gesetzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro, die Anhänger sind komplett zerstört. Durch einen Spaziergänger wurden am Sonntag, 27.09.2020, die glimmenden Reste gemeldet. Der Brand wurde aber bereits am Samstagabend, 26.09.2020 gelegt. Hier konnte ein Zeuge den Vollbrand der Anhänger gegen 20.30 Uhr sehen, meldete es aber nicht der Polizei.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell