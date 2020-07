Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Nach Einbruch in Zeitungskiosk im Bahnhof Bühl - Wohnungsdurchsuchungen in Bühl und Bühlertal

Bühl (Baden), Bühlertal (ots)

Mit dem Ziel der Sicherstellung von Diebesgut, durchsuchten Beamte der Bundespolizei und des Polizeipräsidiums Offenburg gestern Vormittag Wohnungen in Bühl und Bühlertal.

Die Durchsuchungen stehen im Zusammenhang mit einem Einbruch in den Zeitungskiosk im Bahnhof Bühl vom 20. Juli 2020. Mittels einer Flasche wurde eine Fensterscheibe auf der Straßenseite eingeworfen, worüber die Täter in das Objekt gelangten. Hierbei wurden mehrere Stangen Zigaretten, diverse Dosen Energydrinks sowie mehrere Rubbellose entwendet.

Beim Versuch die Gewinne der entwendeten Rubbellose an einer Tankstelle in Bühl einzulösen, kamen die Ermittler nach Auswertung der Videoaufzeichnungen auf die Spur von zunächst zwei Tatverdächtigen und konnten Durchsuchungsbeschlüsse beim Amtsgericht in Baden-Baden erwirken. Im Rahmen der Durchsuchung ergaben sich Hinweise auf zwei weitere Personen, sodass sich der Tatverdacht nun gegen drei irakische Staatsangehörige sowie eine serbische Staatsangehörige im Alter zwischen 14 und 21 Jahren richtet, die alle bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind.

Die Durchsuchungen an deren Meldeadressen führte nicht zum Auffinden des Diebesguts. Die Ermittler konnten aber digitale Speichermedien sowie Spurenträger sicherstellen, die nun ausgewertet werden.

In den polizeilichen Vernehmungen stritten zwei Tatverdächtige eine Tatbeteiligung zunächst ab, machten dann aber Angaben zum Einbruchdiebstahl und belasteten sich teilweise gegenseitig. Angaben zum Verbleib der gestohlenen Sachen machten sie nicht.

Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden hat Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg

Dieter Hutt

Telefon: 0781/9190-103

E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell