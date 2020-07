Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt falsche Dokumente sicher

Kehl

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei heute Morgen an der Kehler Europabrücke einen falschen rumänischen Personalausweis sowie einen falschen moldauischen Führerschein sichergestellt. Ein 22-jähriger Serbe, der als Insasse eines Fernreisebusses von Paris nach Budapest unterwegs war, zeigte beide Dokumente bei der Kontrolle vor. In der polizeilichen Vernehmung gab er an, beide Ausweise in Frankreich gekauft zu haben. Da er darüber hinaus keine Dokumente vorlegen konnte, die ihn zur Einreise und zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen, musste er wieder zurück ins Nachbarland. Zusätzlich muss er mit Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz sowie wegen Urkundenfälschung rechnen und erhält ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland.

