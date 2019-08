Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Exhibitionist an Bushaltestelle - Polizei sucht Zeugen +++ Einbrecher in Büroräumen

Delmenhorst (ots)

Brake. Ein bislang unbekannter Mann soll am Montagmorgen, gegen 7 Uhr, an der Bushaltestelle im Kiebitzring mit heruntergelassener Hose gesessen haben. Der Mann soll sein Geschlechtsteil in der Hand gehabt und daran manipuliert haben. Einer vorbeifahrenden Frau fiel dies aus ihrem Pkw heraus auf. Der Mann soll etwa 25 Jahre alt, 175 cm groß sein und eine blaue Jeanshose getragen haben. Zeugen oder mögliche weitere Opfer werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake, 04401-9350, in Verbindung zu setzen.

Ovelgönne. Bislang unbekannte Einbrecher waren in der Zeit von Freitagabend, 19 Uhr, bis Montagmorgen, 7.20 Uhr, in der Albrecht-Thaer-Straße aktiv. Sie stiegen in dortige Büroräume ein und entwendeten unter anderem Bargeld sowie elektronische Geräte. Zur Höhe des Gesamtschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Brake unter 04401-9350. (985955)

