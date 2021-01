Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Laternenpfahl umgefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer beim Ausparken aus einer Parklücke im Hans-Sachs-Ring gegen den Pfahl einer Straßenlaterne und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Tatzeitraum kann auf 07.50 Uhr bis 09.45 Uhr eingegrenzt werden. Durch den Aufprall wurde der Laternenpfahl derart beschädigt, dass er umknickte und auf eine weitere freie Parklücke stürzte. An der Laterne entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadja Müller

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell