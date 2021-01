Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall im Kreisverkehr - 8.000 Euro Sachschaden

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag gegen 13.30 Uhr verursachte eine 59-jährige Autofahrerin einen Verkehrsunfall in der Dührener Straße, als sie mit ihrem Opel Corsa in den dortigen Kreisverkehr einfuhr. Dabei übersah sie, den bereits im Kreisverkehr fahrenden VW Touareg und es kam zur Kollision. Die Unfallverursacherin, sowie der 55-jährige Fahrer des VW blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadja Müller

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell