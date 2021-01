Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Anrufer sorgt für glückliches Lämmchen

Heidelberg (ots)

Am Montagnachmittag meldete ein Anrufer der Polizei, dass er ein Lamm in einer Stallung in der Leimer Straße entdeckt habe, das offenbar verletzt sei und am Boden läge. Daraufhin wurden durch die Polizei auch die Tierrettung und das Veterinäramt verständigt. Auch der Besitzer wurde kontaktiert und kam zur Schaf-Stallung. Vor Ort stellte sich heraus, dass das kleine Lämmchen unverletzt war und lediglich im schlammigen Boden feststeckte. Das Tier wurde aus seiner misslichen Lage befreit und lief sofort putzmunter davon.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadja Müller

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell