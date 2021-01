Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Einbruch in Kellerverschläge - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bislang unbekannte Täter in die Kellerräume von zwei Gebäudekomplexen in der Badenweilerstraße und der Ihringer Straße ein. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in die miteinander verbundenen Kellerräumlichkeiten, in denen sich die Verschläge der Bewohner aus beiden Gebäuden befanden. Elf Verschlagtüren öffneten sie durch Aufsägen der Winkel, Entfernen der Schrauben oder Aufbrechen der Vorhängeschlösser. Bisher konnte festgestellt werden, dass zwei Rennräder entwendet worden sind. Über mögliches weiteres Diebesgut und die Höhe des entstandenen Schadens liegen bislang keine Informationen vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0, in Verbindung zu setzen.

