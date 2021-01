Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-: Einbruch in Lagerraum - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Waldhof (ots)

Am Wochenende brachen unbekannte Täter in den Lagerraum einer Firma im Stadtteil Waldhof ein. In der Zeit zwischen Freitagabend, 22.01.2021, 18.30 Uhr und Montagmorgen, 25.01.2021, 6.45 Uhr begaben sich die Einbrecher zunächst auf ein Zwischendach eines Gebäudes auf dem Firmengelände in der Carl-Reuther-Straße, hebelten dort das Fenster eines Lagerraums auf und stiegen durch dieses in das Gebäude ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Unbekannten dabei mehrere Kartons mit Bremsbelägen, einen Computer, einen tragbaren Computer sowie zwei Smartphones. Sachschaden entstand offenbar nicht.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/44469-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell