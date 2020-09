Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße

Einbruch in Imbiss

Coesfeld (ots)

Bei einem Einbruch in einen Imbissbetrieb erbeuteten Unbekannte einen Safe. In der Nacht zum Mittwoch drangen die Täter durch Beschädigung eines auf Kipp gestellten Fensters in die Räumlichkeiten des Imbisses ein. Das Innere durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Sie stahlen einen Safe mit unbekanntem Inhalt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

